00:52

Происшествия

Две женщины пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские дроны атаковали село Белянка в Белгородской области. В результате пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обе женщины находились в своих автомобилях во время ударов FPV-дронов. Бойцы самообороны доставили пострадавших в тяжелом состоянии в больницу. Оперативные службы обследуют машины в светлое время суток.

Этой ночью атаке БПЛА также подвергся Прикубанский округ Краснодара, в результате чего оказались повреждены несколько квартир в одном из жилых домов. Ранения получили трое мирных граждан, в том числе двое детей.

Еще одна воздушная атака ВСУ была зафиксирована в Таганроге. В результате нее погиб один местный житель, еще восемь пострадали. В городе зафиксированы повреждения нескольких жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий.

