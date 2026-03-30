00:52Происшествия
Две женщины пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Украинские дроны атаковали село Белянка в Белгородской области. В результате пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обе женщины находились в своих автомобилях во время ударов FPV-дронов. Бойцы самообороны доставили пострадавших в тяжелом состоянии в больницу. Оперативные службы обследуют машины в светлое время суток.
Этой ночью атаке БПЛА также подвергся Прикубанский округ Краснодара, в результате чего оказались повреждены несколько квартир в одном из жилых домов. Ранения получили трое мирных граждан, в том числе двое детей.
Еще одна воздушная атака ВСУ была зафиксирована в Таганроге. В результате нее погиб один местный житель, еще восемь пострадали. В городе зафиксированы повреждения нескольких жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий.