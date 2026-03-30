Количество пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось до восьми человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Всем раненым будет оказана необходимая помощь. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения нескольких жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий. На местах ЧП уже работают экстренные службы.

Угроза атаки БПЛА сохраняется. Камбулова призвала местных жителей соблюдать правила безопасности и не подходить к обломкам сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА проводится эвакуация людей.

Еще одной атаке украинских дронов подверглось промышленное предприятие в Тольятти. Предварительно, пострадавших нет, социальные и жилые объекты в результате атаки не были повреждены.