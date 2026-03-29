Пожар начался в порту Усть-Луга после атаки БПЛА на Ленобласть

Возгорание было выявлено в порту Усть-Луга после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Губернатор Ленобласти заявил, что в ночь на 29 марта была отражена атака 31 дрона. В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией возгорания в порту Усть- Луга.

При этом о пострадавших при атаке БПЛА не сообщается.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 29 марта ликвидировали 203 украинских дрона над российскими регионами и Черным морем.

По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крымом и акваторией Черного моря.

