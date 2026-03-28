Семья с маленькими детьми пострадала при атаке ВСУ в Запорожской области

Семья с маленькими детьми получила ранения в результате удара украинскиv БПЛА по машине в селе Бурчак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

По словам главы региона, в салоне автомобиля находились мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их дети 2020 и 2022 года рождения. В результате от полученных ранений скончалась мать малышей.

В свою очередь, мужчина и ребенок 2022 года рождения были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ребенок погиб в результате атаки БПЛА в Ярославской области. По словам губернатора Михаила Евраева малыш во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района.

При этом его родители поучили ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. В общей сложности, как сообщил Евраев, над регионом было уничтожено свыше 30 дронов. В результате атаки оказались повреждены несколько жилых домов и торговый объект.

