Силы ПВО за ночь уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 29 марта ликвидировали 203 украинских дрона над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мужчина и женщина пострадали в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино Белгородской области. Инцидент произошел во дворе одного из частных домов города. Медики оказали пострадавшему медпомощь на месте, а женщину госпитализировали в больницу.

До этого два человека пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области. Предварительно, при атаке БПЛА пострадали молодая девушка и мужчина. Их госпитализировали.

