Два человека пострадали из-за удара беспилотника ВСУ по Энергодару

Два человека пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Максим Пухов.

Уточняется, что в результате атаки БПЛА ранения получили молодая девушка и мужчина. Обоих пострадавших доставили в больницу. Других подробностей не приводится.

Ранее семья с маленькими детьми пострадала в результате удара украинского БПЛА по машине в селе Бурчак Запорожской области. В салоне автомобиля находились мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их дети 2020 и 2022 года рождения.

В результате от полученных ранений скончалась мать малышей. Мужчина и ребенок 2022 года рождения были госпитализированы.

