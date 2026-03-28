ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала транспортные объекты Украины, которые используются в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для нанесения удара использовалась оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА. Также были привлечены ракетные и артиллерийские группировки войск Вооруженных сил РФ.

Помимо транспортных объектов, были атакованы места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели были поражены. Кроме того, силы Черноморского флота нейтрализовали безэкипажный катер и автономный подводный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российская армия осуществила один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины в период с 14 по 20 марта. По данным Минобороны РФ, они были осуществлены в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре.

В частности, целями ВС РФ стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые украинской стороной.

