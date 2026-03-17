17 марта, 15:06

Российская армия поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила энергетические и транспортные объекты Украины в течение суток, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Все уничтоженные сооружения применялись в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули в оборонном ведомстве. Вместе с тем целями российских бойцов стали места дислокации украинских военных и иностранных боевиков в 149 районах.

Параллельно с этим ВС РФ продолжают миссии по освобождению населенных пунктов. Например, 17 марта подразделениям группировки войск "Север" удалось установить контроль над селом Сопич в Сумской области, а военным "Юга" – отбить Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом всего за первые 2 недели марта подразделения Объединенной группировки войск установили контроль над 12 населенными пунктами. Сейчас наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки "Центр", которая развивает наступление в сторону Доброполья, а также завершает освобождение Гришина и Нового Донбасса. Вместе с тем продолжаются бои за Белицкое.

