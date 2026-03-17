Российские войска освободили населенные пункты Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Сопычь в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь", – говорится в сообщении.

При этом Каленики удалось освободить в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские военные взяли под контроль Голубовку в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.

