17 марта, 12:30

ВС России взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Сопычь в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь", – говорится в сообщении.

При этом Каленики удалось освободить в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские военные взяли под контроль Голубовку в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.

ВС РФ ударили по бригадам и полкам ВСУ в двух областях

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

