16 марта, 21:29

Политика

Российские войска освободили 12 населенных пунктов за 2 недели

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За первые 2 недели марта подразделения Объединенной группировки войск освободили 12 населенных пунктов, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов по итогам проверки хода выполнения боевых задач группировкой войск "Южная".

Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях спецоперации. Наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки "Центр", которая развивает наступление в сторону Доброполья, а также завершает освобождение Гришино и Нового Донбасса. Вместе с тем продолжаются бои за Белицкое.

На краснолиманском направлении штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут бои за освобождение Красного Лимана. Более половины города уже под контролем российских сил.

Эта же группировка продолжает ликвидацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированных на восточном берегу реки Оскол у Новоосинова, добавил Герасимов. Район блокирования сократился с первоначальных 10 на 15 километров до 2,5 на 3 километра. В самом населенном пункте ведутся уличные бои, свыше 85% территории взято под контроль.

Группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В марте бойцы этого формирования взяли под контроль 5 населенных пунктов: Бобылевку, Рогозное, Червоную Зарю и Малую Бобылевку в Сумской области, а также Круглое в Харьковской.

Группировка "Восток", в свою очередь, частью сил отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только за февраль – март противник потерял там более 2,5 тысячи человек и свыше 120 единиц техники, подчеркнул Герасимов.

Кроме того, на правом фланге группировки "Южная" соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются широким фронтом в направлении Славянска.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВС России отделяют от Славянска считаные километры. По его мнению, продвижение к городу затрудняет сложная пересеченная местность.

