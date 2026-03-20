ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в зоне СВО

Российская армия осуществила один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины за минувшую неделю. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Операции проводились в период с 14 по 20 марта. По уточнению оборонного ведомства, они были осуществлены в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре.

В частности, целями ВС РФ стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые украинской стороной.

Вместе с этим атаки пришлись на места производства, хранения и подготовки к запуску дронов большой дальности и пункты размещения украинских войск.

Ранее начальник разведуправления Пентагона Джеймс Адамс признал превосходство российских войск в зоне СВО над украинской армией. Он отметил, что это связано с составом и соотношением сил.

В свою очередь, глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, что Россия обладает передовым противокосмическим и гиперзвуковым вооружением, а также средствами подводного базирования, направленными на снижение военного преимущества Штатов.

