Российские войска в зоне проведения спецоперации на Украине имеют превосходство над украинской армией. Об этом заявил начальник разведуправления Пентагона Джеймс Адамс на слушаниях в спецкомитете по разведке в сенате конгресса США.

"Ситуация там сейчас такова, что просто на основе состава сил и их соотношения между российской и украинской сторонами превосходство у россиян", – цитирует Адамса ТАСС.

В свою очередь, глава национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях признала, что Россия обладает передовым противокосмическим и гиперзвуковым вооружением, а также средствами подводного базирования, направленными на снижение военного преимущества США.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Поселок освобожден в результате активных и решительных действий военнослужащих.

Кроме того, российская армия поразила энергетические и транспортные объекты Украины. Все уничтоженные сооружения применялись в интересах ВСУ. Вместе с тем целями российских бойцов стали места дислокации украинских военных и иностранных боевиков в 149 районах.