Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Павловку и Федоровку Вторую. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Установить контроль над первым селом удалось бойцам из подразделения группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве. Второе село, в свою очередь, смогли отбить военнослужащие "Юга" в результате решительных действий.

Аналогичная операция ранее прошла и в Сумской области. Там бойцы из группировки "Север" освободили населенный пункт Червоная Заря.

Одновременно с этим Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают военные мероприятия по уничтожению оборудования врага. В частности, до этого армия поразила двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. Тогда же была ликвидирована обеспечивающая данное оборудование автомобильная техника.