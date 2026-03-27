Армия России за неделю нанесла массированный и 5 групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса противника и объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах украинских военных.

Кроме того, были атакованы цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. ˂...˃ В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики", – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее начальник разведуправления Пентагона Джеймс Адамс заявил, что ВС РФ имеют превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО.

В свою очередь, глава национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях признала, что Россия обладает передовым противокосмическим и гиперзвуковым вооружением, а также средствами подводного базирования, направленными на снижение военного преимущества США.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что российских военных отделяют от Славянска на севере республики считаные километры.