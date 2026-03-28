Двое супругов пострадали в Белгородской области из-за детонации дрона

Мужчина и женщина пострадали в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

Инцидент произошел во дворе одного из частных домов города. В итоге мужчина получил баротравму, а его супруга – касательное осколочное ранение спины. Медики оказали пострадавшему медпомощь на месте, а женщину госпитализировали в больницу.

"В доме повреждены кровля, остекление и навес", – говорится в сообщении.

Ранее два человека пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области. Указывалось, что в результате атаки БПЛА пострадали молодая девушка и мужчина. Обоих доставили в больницу.

