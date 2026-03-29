Один человек скончался в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Кроме того, один человек получил ранения, помощь ему оказывают врачи. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Помимо этого, в данных зонах проводится эвакуация людей.

"Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", – добавил губернатор.

Он также отметил, что в городе продолжается работа по отражению воздушной атаки, а на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Ранее мужчина и женщина получили ранения при детонации FPV-дрона во дворе частного дома в городе Шебекино Белгородской области. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

