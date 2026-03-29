29 марта, 23:14

Происшествия

Один человек скончался в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Кроме того, один человек получил ранения, помощь ему оказывают врачи. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Помимо этого, в данных зонах проводится эвакуация людей.

"Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", – добавил губернатор.

Он также отметил, что в городе продолжается работа по отражению воздушной атаки, а на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Ранее мужчина и женщина получили ранения при детонации FPV-дрона во дворе частного дома в городе Шебекино Белгородской области. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

