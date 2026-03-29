Женщина получила ранения из-за детонации дрона ВСУ в Ржевке Белгородской области

У женщины выявлены множественные осколочные ранения плеча и голени, а также минно-взрывная травма после детонации дрона в селе Ржевка Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время пострадавшая находится в Шебекинской ЦРБ.

В свою очередь, в селе Лесное Запорожской области ранения средней степени тяжести при атаке БПЛА получили два местных жителя, о чем сообщил региональный Минздрав. Они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Между тем в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области двое мужчин получили ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе, добавил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее мужчина и женщина получили ранения при детонации FPV-дрона во дворе частного дома в городе Шебекино Белгородской области. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

