Депутат Роман Романенко рассказал о профессии космонавта на фестивале "Взлетай с нами!"

Фото: Ильяс Юсипов

В районе Чертаново Центральное 16 мая прошел посвященный освоению космоса фестиваль. С гостями мероприятия в парке 30-летия Победы встретился Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко.

Он рассказал, что его отец три раза летал в космос, любил свою профессию и по-настоящему жил ей. Именно по этой причине Романенко тоже решил стать космонавтом.

"Мне очень хочется, чтобы такие фестивали, как сегодняшний, и пример моей семьи вдохновляли детей ставить перед собой самые высокие цели – стать космонавтом и развивать науку", – сказал депутат.

По его словам, космическая отрасль играет важную роль в развитии производства продуктов и технологий авиакосмической отрасли, интеграции искусственного интеллекта и средств связи, модернизации транспорта и машиностроения, а также в решении таких стратегических задач, как мониторинг климатических изменений и освоение Арктики.

Космонавт назвал развитие аэрокосмической отрасли приоритетным для Москвы направлением. В настоящее время в столице работает свыше 40 профильных предприятий, в том числе научно-технические центры. лаборатории и институты. Компании выпускают различную продукцию – от питания для космонавтов и сверхлегких кабелей до спутников и деталей для летательных аппаратов.

Для гостей в парке 30-летия Победы работали планетарий под куполом и зона тематических мастер-классов. Участники сделали модель космической ракеты, сувениры в виде спутника или планеты, а также изучили созвездия. На сцене выступили творческие коллективы с танцевальными и музыкальными номерами.

Говоря о подготовке кадров, Романенко отметил, что специалистов готовят ведущие вузы: МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский политех, МФТИ и другие. По его мнению, для аэрокосмической отрасли важно, чтобы интерес к инженерным профессия формировался задолго до поступления в вуз.

В Москве такая система выстроена через предпрофессиональные проекты для детей. Например, в 22 школах работают авиастроительные классы. Направление развивается в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" и помогает старшеклассникам выстроить четкую образовательную траекторию для будущей карьеры в одной из самых высокотехнологичных отраслей.

Ученики таких классов углубленно изучают математику, физику и информатику, а также осваивают прикладные инженерные навыки: программирование, управление БПЛА, 3D-моделирование и аддитивные технологии. Более того, они посещают ведущие конструкторские бюро и площадки индустриальных партнеров, участвуют в проектной и исследовательской работе.

Ценность таких программ – в последовательной образовательной траектории: школа дает прочную предметную базу и первый инженерный опыт, университеты углубляют подготовку, а предприятия отрасли позволяют увидеть будущую профессию изнутри. Такой подход, по словам летчика-космонавта, помогает школьникам осознанно связать свое образование с авиакосмической отраслью.

Ранее летчик-космонавт Юрий Усачев заявил, что у США и России различается отношение к космосу. С его слов, американцы хорошо работают с презентацией и шоу, в то время как россияне привязаны к своей земле и традициям. Пока Штаты строили шаттлы, отечественная космонавтика опиралась на возведение станций, добавил он.