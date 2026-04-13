13 апреля, 16:04

Наука

Летчик-космонавт Усачев рассказал о различиях в отношении к космосу у РФ и США

У США и РФ различается отношение к космосу, уверен летчик-космонавт Юрий Усачев. Он высказался об этом эфире радио КП.

"У одних (США. – Прим. ред.) – дух первооткрывателей-кочевников: "кто быстрее воткнет флажок, того и земля". У нас (России. – Прим. ред.) – привязанность к своей земле, к традициям, к дому, к столу, за которым сидишь", – отметил Усачев.

По его словам, у стран "разное национальное бессознательное". Американцы хорошо работают с презентацией и с шоу, добавил космонавт. Он привел в пример случай, когда предприниматель Илон Маск отправил в космос машину.

"Зачем запускать машину в космос? С профессиональной точки зрения это лишний космический мусор. Но для публики это "вау-эффект", – пояснил космонавт.

Россияне же должны работать и исходить из своего менталитета и национальных интересов. Именно поэтому американцы строили шаттлы, пока отечественная космонавтика опиралась на возведение станций, резюмировал он.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" ведет переговоры с партнерами по Международной космической станции (МКС) по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции (РОС). Несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Например, продолжается программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские космонавты – на российских.

