29 марта, 10:05Происшествия
Украинские БПЛА атаковали предприятие в Тольятти
Фото: 123RF.com/boscorelli
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом в мессенджере MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
В свою очередь, глава города Илья Сухих уточнил, что социальные и жилые объекты в результате атаки не повреждены, системы жизнеобеспечения работают штатно. Последствия удара ликвидируют службы экстренного реагирования.
Ранее возгорание выявили в порту Усть-Луга после атаки БПЛА в Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко указал, что ночью 29 марта была отражена атака 31 дрона. О пострадавших информация не поступала, спасатели занимаются тушением пожара.
