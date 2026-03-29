Украинские БПЛА атаковали предприятие в Тольятти

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом в мессенджере MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

В свою очередь, глава города Илья Сухих уточнил, что социальные и жилые объекты в результате атаки не повреждены, системы жизнеобеспечения работают штатно. Последствия удара ликвидируют службы экстренного реагирования.

Ранее возгорание выявили в порту Усть-Луга после атаки БПЛА в Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко указал, что ночью 29 марта была отражена атака 31 дрона. О пострадавших информация не поступала, спасатели занимаются тушением пожара.