Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ под Белгородом

Мужчина получил осколочные ранения голени при взрыве БПЛА в селе Красный Октябрь Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в своем телеграм-канале.

Мужчине была оказана медпомощь в городской больнице № 2 Белгорода.

Ранее мужчина и женщина получили ранения при детонации FPV-дрона во дворе частного дома в городе Шебекино Белгородской области. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

До этого два человека пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области. Предварительно, при атаке БПЛА пострадали молодая девушка и мужчина. Их госпитализировали.

