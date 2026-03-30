Несколько квартир повреждены в Краснодаре при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Несколько квартир оказались повреждены в Прикубанском округе Краснодара в результате падения вражеского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах. Кроме того, повреждения получил один из балконов. На месте работают оперативные и специальные службы.

В результате воздушной атаки пострадали три человека: одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации.

Ранее один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог. Помимо этого, еще восемь мирных жителей получили различные травмы.

В городе также зафиксированы повреждения нескольких жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий. На местах ЧП уже работают экстренные службы.