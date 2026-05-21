Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово вновь ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании. Ранее аналогичные меры в Домодедово сегодня, 20 мая, уже вводились, затем их временно снимали.

Ограничения введены на фоне опасности атаки вражеских БПЛА на столицу. К данному моменту известно об отражении атаки 3 украинских дронов над Москвой.