21 мая, 22:36Политика
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Домодедово вновь ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании. Ранее аналогичные меры в Домодедово сегодня, 20 мая, уже вводились, затем их временно снимали.
Ограничения введены на фоне опасности атаки вражеских БПЛА на столицу. К данному моменту известно об отражении атаки 3 украинских дронов над Москвой.