21 мая, 19:14

Общество

Аномальная жара в Москве поставила третий с начала недели температурный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномальная жара поставила в столице третий температурный рекорд на текущей неделе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Во вторник, 19 мая, температура воздуха в столице прогрелась до 30,5 градуса, установив рекорд тепла для этой даты. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1979 году, когда столбики термометров поднялись до 30,2 градуса.

Затем 20 мая столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов тепла, побив тем самым рекорд 1897 года, когда жара достигла 29,7 градуса.

По последним данным, 21 мая воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до плюс 29,7 градуса. До этого самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Москве 21 мая было в 2014, когда температура достигла 29,2 градуса.

В настоящее время в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого дождя с грозой. Предупреждение будет действовать до 21:00 22 мая.

