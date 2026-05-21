21 мая, 11:15

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого дождя с грозой в пятницу, 22 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 22 мая. Оно распространяется и на Московскую область.

Кроме того, до субботы, 23 мая, актуально и предупреждение о высокой пожарной опасности – 4 класса.

В начале следующей недели в столицу придет осенняя погода. В частности, в понедельник, 25 мая, москвичей ждут кратковременные дожди. В ночное время температура составит от плюс 8 до плюс 11 градусов, а днем – плюс 12–15 градусов, что является климатической нормой сентября.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до отметки плюс 5 градусов, а днем температура воздуха не превысит плюс 13–16 градусов – это на несколько градусов ниже климатической нормы.

обществопогодагород

