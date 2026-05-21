21 мая, 10:45

Происшествия

В Челябинской области задержали похитивших 60 млн рублей из Соцфонда

Полиция в Челябинской области предотвратила деятельность преступников, которых подозревают и обвиняют в краже денег с помощью механизма компенсационных выплат Социального фонда. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

"Установленная сумма ущерба составляет более 60 миллионов рублей", – заявила представитель ведомства.

Она добавила, что сумма предполагаемого ущерба – 1 миллиард рублей.

По предварительным данным, в схеме участвовали представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. Они искали людей с ограниченными возможностями здоровья, а потом использовали их. Мошенники оформляли на жертв фиктивные документы, согласно которым те якобы сами покупали технические средства реабилитации.

После этого поддельные бумаги направляли в подразделения Соцфонда для получения компенсаций. Полученные средства передавались координаторам и организаторам преступного сообщества. Они делили деньги между всеми участниками аферы.

Волк рассказала, что по этому делу проходят 55 подозреваемых и обвиняемых. Также заведены 30 уголовных дел по статьям УК РФ "Мошенничество при получении выплат" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Ранее жертвой мошенников стал 26-летний москвич. Преступники убедили его открыть сейф отца и отдать им слитки золота. Сумма ущерба оценивалась более чем в 13 миллионов рублей. Пособница мошенников уже задержана.

