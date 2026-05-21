21 мая, 11:00

Политика

В МИД Армении заявили, что исключение страны из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не может рассматривать вопрос выхода Армении из организации, пока от Еревана не поступит соответствующая заявка. Об этом в интервью aysor.am заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения пока не выражала желания покинуть организацию. Следовательно, вопрос исключения республики не обсуждается.

По словам Мирзояна, Ереван будет определяться со взаимодействием с Евросоюзом (ЕС) и ЕАЭС тогда, когда возникнет необходимость. Пока этой темы нет в повестке.

Глава МИД страны добавил, что заморозка членства Армении в ЕАЭС невозможна, так как подобные решения в организации принимаются консенсусом.

Ранее в МИД РФ указывали, что Армения не сможет одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС. Москва выступает за наступление ясности относительно того, в какую сторону движется Ереван, однако конкретики пока нет.

Премьер-министр республики Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что, если Армения и решит выйти из ЕАЭС, это будет спланированным шагом. По его словам, пока что этот вопрос даже не обсуждается, так как в этом нет необходимости.

