Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:37

Транспорт

Новые аудиоэкскурсии стали доступны пассажирам трамвайных маршрутов № 6 и 11

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры трамвайных маршрутов № 6 и 11 могут найти новые аудиоэкскурсии в сервисе московского транспорта. Им расскажут о районах, их архитектуре и интересных местах, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на маршруте № 6 можно узнать о старинных усадьбах на севере и северо-западе столицы, об уникальном трамвайном тоннеле под каналом имени Москвы, а также о поселке художников "Сокол" и щукинском академгородке.

Аудиоэкскурсия маршрута № 11 будет интересна тем, кто хочет послушать о столичных парках, в том числе о ВДНХ, "Лосином острове", Измайловском лесопарке. Кроме того, аудиогид расскажет о солдатских слободах Петра I и домах 1930-х и 1950-х годов постройки.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сейчас аудиоэкскурсии есть уже на 6 маршрутах. Сервис продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 23 мая, в столичном метрополитене пройдет экскурсия. Гости посетят электродепо "Измайлово", проедут на историческом поезде, посмотрят на ночной город с метромоста. Кроме того, их ждут интересные рассказы об истории метро.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика