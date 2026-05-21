Соревнования по гольфу, плаванию, хоккею и забег пройдут в столице в конце мая

Соревнования по плаванию, гольфу, хоккею, а также благотворительный забег "Зеленый марафон" планируется провести в Москве в последнюю неделю мая, сообщила пресс-служба департамента спорта.

Первое мероприятие пройдет 28-го числа в гольф-клубе Moscow Country Club. Юных горожан ждут на первый этап юниорского тура по гольфу "Золотой мяч – 2026". Участвовать могут спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет с активным точным гандикапом (числовой показатель, отражающий текущие игровые способности гольфиста. – Прим. ред.) не выше 54.0.

Следом будут организованы соревнования по плаванию на открытой воде "Кубок чемпионов Swimcup". Местом проведения был выбран Гребной канал на Крылатской улице, а датой – 31 мая.

Среди заявленных дисциплин "ультра 5 тысяч метров", "классик 1 852 метра", "лайт 1 000 метров" и "лайт 500 метров". Победители будут определены среди мужчин и женщин в шести возрастных группах: от 14 до 17, от 18 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59 лет и старше 60.

В свою очередь, с 30-го по 31-е число москвичей приглашает многофункциональный спорткомплекс "Навка Арена" на улице Нижние Мнёвники, где пройдут финальные игры отборочного регионального этапа чемпионата Офицерской хоккейной лиги. Там спортсмены будут соревноваться за звание чемпиона.

Активности предусмотрены и для гостей мероприятия. В фойе спорткомплекса организуют интерактивную программу, а рядом с ареной можно будет попробовать армейскую кашу с полевой кухни.

Кроме того, зрителям предложат поиграть на дриблинг-тренажере, в настольный и аэрохоккей, потренироваться на скалодроме. Там же будут работать зоны аквагрима и выступит популярная музыкальная группа.

Благотворительный забег "Зеленый марафон", который объединит бегунов из более чем 60 городов, состоится 30 мая. В этом году мероприятие впервые станет фестивалем бега и музыки и пройдет по центральным улицам мегаполиса.

Спортивные активности продолжатся в столице и летом. Например, уже 7 июня на ВДНХ пройдет Фестиваль ходьбы "10 000 шагов" в рамках проекта "Лето в Москве".

Принять участие в мероприятии смогут жители всех возрастов. Они активно проведут день на улице и пообщаются с единомышленниками. Фестиваль напомнит, что прогулка по парку может быть не только полезной, но и очень увлекательной.

