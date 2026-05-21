21 мая, 09:04

Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Лобне

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух человек при пожаре в жилой многоэтажке в Лобне. Как сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью, причиной возгорания стал взрыв газа.

Инцидент произошел утром 21 мая в квартире, которая расположена на третьем этаже жилого дома № 8 на улице Калинина. В результате взрыва в доме обрушилась межквартирная стена.

Как сообщили в СК, пострадали 5 жильцов двух квартир, двое из которых – девочки в возрасте 11 и 3 лет. Все они доставлены в больницу. У несовершеннолетних выявили отравление продуктами горения. Несмотря на оказанную помощь, мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения скончались.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожарные вывели из горящего дома 15 человек, в том числе троих детей. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В региональной прокуратуре добавили, что взяли под контроль ход и результаты расследования дела. Для координации действий экстренных служб и сотрудников полиции на место прибыл прокурор Лобни Василий Антонов-Романовский.

Ранее частный дом загорелся в поселке Высокий в ХМАО. Огонь распространился на площади 142 квадратных метров. Спустя время возгорание удалось ликвидировать.

В результате произошедшего погибла семья из семи человек, в том числе 4 детей. По факту ЧП возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, дом загорелся из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

