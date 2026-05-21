Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 09:29

В мире

В Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру подряд

Фото: AP Photo/Hendra Permana

В индонезийской провинции Восточная Ява произошли четыре извержения вулкана Семеру. Об этом сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны, передает ТАСС.

Извержение сопровождалось выбросом пепла серого цвета, который был заметен на высоте 900 метров над кратером вулкана (4 576 метров над уровнем моря). Он распространяется в сторону запада. Во время еще трех извержений пепел фиксировался на высоте от 4,2 до 4,4 километра.

В центре вулканологии жителям близлежащих районов и туристам запретили приближаться к кратеру в радиусе 5 километров из-за того, что вулкан может выбросить раскаленные камни. Спасатели также сообщили о возможном сходе лавы, а также образовании горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. В общей сложности в стране зафиксировано свыше 500 вулканов, из них действующих – примерно 130.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 километра над уровнем моря. По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку-юго-востоку от вулкана.

При этом экструзивно-эффузивное извержение исполина не прекращается. Объявлен оранжевый код авиационной опасности для вулкана Шивелуч. Эксперты ожидают возможные пепловые взрывы на вулкане до 12 километров.

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика