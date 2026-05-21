21 мая, 09:55

Эксперт Завалько: за украшение клумбы покрышками может грозить штраф

Россиян предупредили о штрафе за украшение клумб покрышками во дворе

Фото: 123RF.com/dmyto

Россиянам может грозить штраф за украшение клумб во дворе композициями из покрышек или бутылок. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Он пояснил, что автомобильные покрышки являются отходами четвертого класса опасности, так как могут выделять опасные для почвы и атмосферы вещества. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), для декора их использовать запрещено.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления физическим лицам придется заплатить 1–2 тысячи рублей, отметил эксперт. При этом для должностных лиц сумма штрафа составит уже 10–30 тысяч рублей, а для юридических – 100–250 тысяч рублей с приостановкой работы до 90 суток.

Завалько добавил, что в случае повторного нарушения физлицам придется заплатить уже 3 тысячи рублей.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о штрафе за самовольную посадку растений во дворе многоквартирного дома. Он указал, что такой земельный участок находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир, поэтому подобные решения нельзя принимать самостоятельно.

Размер штрафа при этом составит 1–1,5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 5 тысяч рублей.

