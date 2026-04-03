Эксперт Бондарь предупредил о штрафе из-за самовольной обрезки деревьев во дворе

Штрафом в размере 4 000 рублей могут наказать граждан, которые самовольно обрезали ветки или срубили дерево во дворе многоэтажного дома. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, даже если деревья во дворе разрослись настолько, что в квартирах на нижних этажах стало темно, самовольно срубить или обрезать растение нельзя. В противном случае предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 000 до 4 000 рублей.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Также срубившего дерево могут обязать возместить ущерб, нанесенный экологии. Его сумма будет рассчитываться по специальным методикам, в которых учитывается порода и возраст растения. Иногда итоговый размер компенсации в десятки раз превышает сам штраф.

Он добавил, что штраф грозит и тем, кто каким-либо образом повредит дерево во дворе: наедет на молодое растение колесами автомобиля и сломает или, например, прибьет гвоздем к стволу скворечник или объявление.

"Однако для этого нужно, чтобы кто-то из очевидцев пожаловался и предоставил доказательства нарушения. Но, на мой взгляд, штраф в таких случаях маловероятен из-за сложности нахождения улик. В большинстве случаев управляющая компания просто убирает приколоченный гвоздями скворечник или объявление, а если знает, кто нарушитель, то проводит с ним беседу. В крайнем случае УК может подать в суд на возмещение ущерба в плане расходов на восстановление молодого дерева", – отметил эксперт.

Законный путь вырубки мешающего растения начинается с коллективного решения владельцев квартир на общем собрании. Необходимо собрать более 50% голосов от общего числа собственников. Далее потребуется вызвать специалистов санитарной службы для замера уровня естественной освещенности. После этого управляющая компания обязана направить запрос в местную администрацию. Именно там оформляют специальное разрешение, дающее право на работы, которое называется порубочным билетом, заключил эксперт.

