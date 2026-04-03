Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 16:58

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь предупредил о штрафе из-за самовольной обрезки деревьев во дворе

Эксперт по ЖКХ рассказал, что грозит за обрезку веток во дворе многоэтажного дома

Фото: 123RF.com/vfhnb12

Штрафом в размере 4 000 рублей могут наказать граждан, которые самовольно обрезали ветки или срубили дерево во дворе многоэтажного дома. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, даже если деревья во дворе разрослись настолько, что в квартирах на нижних этажах стало темно, самовольно срубить или обрезать растение нельзя. В противном случае предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

Также срубившего дерево могут обязать возместить ущерб, нанесенный экологии. Его сумма будет рассчитываться по специальным методикам, в которых учитывается порода и возраст растения. Иногда итоговый размер компенсации в десятки раз превышает сам штраф.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Он добавил, что штраф грозит и тем, кто каким-либо образом повредит дерево во дворе: наедет на молодое растение колесами автомобиля и сломает или, например, прибьет гвоздем к стволу скворечник или объявление.

"Однако для этого нужно, чтобы кто-то из очевидцев пожаловался и предоставил доказательства нарушения. Но, на мой взгляд, штраф в таких случаях маловероятен из-за сложности нахождения улик. В большинстве случаев управляющая компания просто убирает приколоченный гвоздями скворечник или объявление, а если знает, кто нарушитель, то проводит с ним беседу. В крайнем случае УК может подать в суд на возмещение ущерба в плане расходов на восстановление молодого дерева", – отметил эксперт.

Законный путь вырубки мешающего растения начинается с коллективного решения владельцев квартир на общем собрании. Необходимо собрать более 50% голосов от общего числа собственников. Далее потребуется вызвать специалистов санитарной службы для замера уровня естественной освещенности. После этого управляющая компания обязана направить запрос в местную администрацию. Именно там оформляют специальное разрешение, дающее право на работы, которое называется порубочным билетом, заключил эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что при установке видеокамеры ее объектив не должен захватывать двери соседей. В противном случае это будет расцениваться как нарушение права других на частную жизнь и может грозить лишением свободы на срок до 2 лет или другими видами ответственности.

Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика