Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:05

Шоу-бизнес

Блогер Черкашин заявил, что ему грозит депортация из РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/thevanek99

Блогера Ивана Черкашина могут депортировать из России и запретить въезд в страну на 5 лет из-за ошибок при оформлении миграционных документов. Об этом молодой человек рассказал в своих соцсетях.

Черкашин переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году и устроился на завод. Позднее он стал вести блог о жизни рабочих, буднях на производстве и молодых специалистах из небольших населенных пунктов, которые хотят трудиться по профессии. На блогера подписано более 300 тысяч человек.

По словам Черкашина, в декабре прошлого года он выехал из России и вернулся обратно для обновления миграционной карты. Перед этим он уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил положительный ответ.

После возвращения молодой человек попытался продлить регистрацию по трудовому договору. Он уточнил, что данные должны были внести в базу, но вместо этого его оформили как вновь прибывшего.

Черкашин попросил специалистов помочь ему разобраться с ситуацией и подчеркнул, что не нарушал законы РФ, хочет продолжать работу на заводе в Петербурге и развивать тему рабочих профессий среди молодежи.

В январе комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет в рамках обеспечения нацбезопасности. По данными СМИ, основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. После случившегося юморист вернулся в Казахстан.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика