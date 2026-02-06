Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 21:55

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: комик Сабуров вылетит в Алма-Ату в ближайшее время

Комик Сабуров вылетит в Алма-Ату в ближайшее время

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Стендап-комик Нурлан Сабуров намерен вылететь в Алма-Ату в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Его задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ 6 февраля.

Как утверждали СМИ, решение было связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Указывалось, что комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Кроме того, по данным журналистов, Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. При этом большая часть его профессиональной деятельности ведется в РФ.

После запрета на въезд в страну с продаж были сняты билеты на московские концерты комика. Также 17 марта у него было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. Билеты на них тоже больше не продаются.

Жена комика Сабурова начала распродажу бредовых вещей перед его задержанием

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика