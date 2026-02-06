Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:51

Происшествия
РИА Новости: комик Нурлан Сабуров отказывался от гражданства РФ, боясь санкций

Комик Нурлан Сабуров отказывался от гражданства РФ, боясь санкций – СМИ

Фото: youtube.com/Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника СМИ, у Сабурова была такая возможность. Он отметил, что комик является гражданином Казахстана. Однако значительная часть его творческой и профессиональной деятельности связана и ведется в России.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, сейчас он находится в столичном аэропорту Внуково, куда прилетел из Дубая. У Сабурова нет средств для поездок по другим направлениям. Вскоре его принудительно отправят в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Соответствующее решение было принято еще 30 января в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как утверждают СМИ, комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги. Например, в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, ситуация может быть связана и с критикой СВО.

происшествияшоу-бизнес

