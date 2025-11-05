В РФ потребовали запретить въезд в страну лидеру группы "Ногу свело!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/max_pokrovskiy (Максим Покровский признан иноагентом в РФ)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить въезд в Россию основателю и лидеру музыкальной группы "Ногу свело!" Максу Покровскому (внесен в РФ в реестр иноагентов), а также попросил признать его террористом и экстремистом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал руководителя проекта.

По словам Бородина, музыкант активно дает концерты в барах США, собирая таким образом деньги в поддержку украинских военнослужащих. Глава ФПБК считает, что действия артиста можно квалифицировать как измену Родине. В связи с этим он призвал дать правовую оценку поступкам Покровского.

Руководитель ФПБК добавил, что уже направил в контролирующие органы запросы для проверки действий музыканта. Бородин призвал граждан не быть равнодушными к подобным "проявлениям предательства".

Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины послужил тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.

