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14:14

Шоу-бизнес

Лидер "Ногу свело!" Покровский потребовал снять с него статус иноагента

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фронтмен рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступил документ.

Отмечается, что заседание по иску назначили на 17 июля на 10:40 по московскому времени.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта. В качестве причины указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

Ранее российская исполнительница Земфира (признана в РФ иноагентом) потребовала исключить ее из перечня иностранных агентов. Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск.

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