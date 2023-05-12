Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента

Фото: Москва 24 (Земфира признана в РФ иноагентом)

Российская исполнительница Земфира (признана в РФ иноагентом) подала к Минюсту иск с требованием снять с нее указанный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", – говорится в сообщении.

Дата судебного заседания по иску певицы пока не назначена.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. По информации Минюста, поводом для этого стали открытые выступления певицы в поддержку Украины, призывы против спецоперации и финансирование зарубежными источниками.



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