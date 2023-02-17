Минюст РФ признал иноагентами журналиста Лошака и историка Зубова

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака и историка Андрея Зубова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо этого, в список иноагентов включили школу свободной общественной мысли "Возрождение".

В качестве причин включения их в реестр указана статья 7 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Ранее в реестр иностранных агентов в связи с публичными призывами против спецоперации внесли певицу Земфиру. Помимо этого, в список был включен бывший депутат Дмитрий Гудков, призывавший к предоставлению вооружения Украине и введению санкций в отношении России, а также ряд других лиц.

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