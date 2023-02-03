Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева

Фото: vk.com/sobolevbro (Николай Соболев признан в РФ иноагентом)

Министерство юстиции РФ включило блогера Николая Соболева в реестр иностранных агентов в связи с его публичными высказываниями против специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Н. Ю. Соболев высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что блогер также распространял информационные материалы, созданные иноагентами.

Помимо Соболева, в реестр иноагентов были включены проживающие за рубежом политолог Павел Мезерин, журналист Александр Макашенец, писательницы Екатерина Дудко и Елена Прокашева, более известные как Катерина Сильванова и Елена Малисова.

В Минюсте пояснили, что Дудко и Прокашева распространяли материалы иноагентов, получали поддержку из-за рубежа, а также пропагандировали ЛГБТ-отношения, что противоречит политике РФ в области защиты традиционных ценностей, семьи, материнства и детства.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовской организации "Форум свободной России". В Генпрокуратуре посчитали, что организация создает угрозу конституционному строю и безопасности РФ.



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