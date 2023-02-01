В РФ признали нежелательной организацию "Форум свободной России"

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовской организации "Форум свободной России". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре посчитали, что организация создает угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

Ранее в России признали нежелательной деятельность компании Medusa Project, которой принадлежит издание "Медуза" (признана СМИ-иноагентом). В Генпрокуратуре также посчитали, что организация создает угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Позже председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что пользователи не будут получать автоматические штрафы за ранее опубликованные ссылки на "Медузу". Он уточнил, что сначала пользователей попросят удалить материал, а в случае невыполнения требования им может грозить штраф.



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