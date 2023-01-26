В Госдуме объяснили порядок получения штрафов за перепост "Медузы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи не будут получать автоматические штрафы за ранее опубликованные ссылки на издание "Медуза" (признана в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Закон говорит о том, что штрафные санкции могут быть наложены за неудаление или несвоевременное удаление такой запрещенной информации в ответ на ранее направленное требование Роскомнадзора", – написал парламентарий.

Он заверил, что россиянам не стоит бояться "подвешенных" штрафов. Сначала пользователя попросят удалить материал нежелательной организации. В случае невыполнения будет выписан штраф, отметил Хинштейн.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной компанию Medusa Project, которой принадлежит издание "Медуза". По мнению ведомства, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

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