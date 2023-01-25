Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкской группу

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Мосгорсуд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы по иску, который был направлен российским министерством юстиции.

Минюст ранее направил иск с просьбой ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. Уточнялось, что организация позиционирует себя как правозащитная.

"Удовлетворить исковое заявление министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа", – цитирует ТАСС постановление судьи.

Ранее Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста. Причина обращения министерства в суд заключалась в осуществлении организацией "деятельности с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства РФ". Ведомство утверждало, что организация не устранила выявленные нарушения, в связи с чем ее деятельность была приостановлена на три месяца.

Организация в том числе не устранила нарушение, связанное с использованием на печати, бланках и сайте организации символики, не соответствующей описанной в уставе федерации.

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