Фото: портал мэра и правительства Москвы

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

"Ликвидировать Общероссийскую общественную организацию "Федерация мигрантов России", – говорится в сообщении.

Причина обращения Минюста в суд заключалась в осуществлении организацией "деятельности с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства РФ". Ведомство утверждало, что организация не устранила выявленные нарушения, в связи с чем ее деятельность была приостановлена на 3 месяца. По данным министерства, организация в том числе не устранила нарушение, связанное с использованием на печати, бланках и сайте организации символики, не соответствующей описанной в уставе федерации.

По данным с сайта Федерации мигрантов России, она была учреждена в 2005 году "по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор при поддержке Управления по внутренней политике администрации президента Российской Федерации". Позже организация стала объединять в себе представителей Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Индии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Указывается, что федерация помогала мигрантам освоить русский язык и получить образование. Также деятельность ФМР была направлена на противодействие экстремизму и терроризму.

Представитель ФМР и президент федерации Вадим Кожинов не признал иск и обратился к суду с требованием его отозвать.

Ранее Минюст направил иск с просьбой ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. Организация позиционирует себя как правозащитная. Иск ведомства был зарегистрирован в суде. О дате его рассмотрения не сообщалось.



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