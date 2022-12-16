21:28Политика
Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Минюст России внес в реестр иноагентов пять физических лиц и три организации. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В список включили:
- главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту;
- сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина;
- журналиста Дмитрия Любимова;
- политика Наталью Грязневич;
- предпринимателя Дмитрия Давыдова.
Кроме того, в список также попали следующие организации: "Экологическая вахта Сахалина", "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" и самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида".
Ранее в России вступило в силу распоряжение кабмина, по которому Минюст начнет публиковать персональные данные физических лиц, получивших статус иностранных агентов.
Теперь в реестре иноагентов будут указаны их ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС, а также основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.
До этого Владимира Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства. Как отмечали в Фонде защиты национального исторического наследия, быть гражданином РФ значит быть патриотом, уважать культуру своего государства и соблюдать ее законы.
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