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21:28

Политика

Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минюст России внес в реестр иноагентов пять физических лиц и три организации. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В список включили:

  • главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту;
  • сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина;
  • журналиста Дмитрия Любимова;
  • политика Наталью Грязневич;
  • предпринимателя Дмитрия Давыдова.

Кроме того, в список также попали следующие организации: "Экологическая вахта Сахалина", "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" и самарская общественная организация ЛГБТ+ "Ирида".

Ранее в России вступило в силу распоряжение кабмина, по которому Минюст начнет публиковать персональные данные физических лиц, получивших статус иностранных агентов.

Теперь в реестре иноагентов будут указаны их ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС, а также основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

До этого Владимира Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства. Как отмечали в Фонде защиты национального исторического наследия, быть гражданином РФ значит быть патриотом, уважать культуру своего государства и соблюдать ее законы.

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