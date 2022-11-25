Минюст РФ включил экс-главу Екатеринбурга Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Министерство юстиции РФ включило бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Помимо Ройзмана, в список были внесены адвокат Илья Новиков и еще четыре человека – Виталий Колин, Анна Монгайт, Александра Гармажапова и Федор Телин.

По информации Минюста, перечисленные лица внесены в реестр за осуществление политической деятельности, которая финансировалась с Украины (в случае Монгайт – также из Латвии).

Также был расширен реестр СМИ-иноагентов. В него включена журналистка Любовь Григорьева.

Ранее в пятницу, 25 ноября, Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград", учредителем которого выступал социолог Искандер Ясавеев (признан иноагентом в РФ).

Накануне Госдума в третьем чтении приняла законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству. Этот документ стал развитием закона об иностранных агентах.

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