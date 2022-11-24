Госдума приняла закон о борьбе с иностранным вмешательством

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, направленный на противодействие иностранному вмешательству, он стал развитием закона об иноагентах.

Согласно документу, продукция, произведенная иноагентом для несовершеннолетних потребителей, приравнивается к информации, которая может причинить вред здоровью детей.

Также закон устанавливает запрет на организацию и проведения митингов и шествий на вокзалах, в аэропортах, образовательных учреждениях и местах, входящих в территориальный состав зданий органов публичной власти. Ограничение не распространится на богослужения и другие публичные религиозные мероприятия.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за ужесточение законопроектов об иноагентах. Изменения коснулись статей 19.7.5–2, 19.7.5–3 и 19.7.5–4 КоАП РФ.

До этого в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. С инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

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