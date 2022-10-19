Госдума приняла законопроекты об уточнении ответственности для иноагентов

Фото: Агентство "Москва"

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно проголосовали за принятие законопроектов об уточнении ответственности для лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новый законопроект предусматривает уточнение категорий лиц, на которых будет распространяться ответственность и понятия правонарушений иноагентов. Наказание за правонарушения для иностранных агентов остается прежним.

Изменения коснулись статей 19.7.5–2, 19.7.5–3 и 19.7.5–4 КоАП РФ.

Теперь ответственность за непредоставление информации от некоммерческой организации-иноагента распространяется на юрлицо, за правонарушение – на объединение лиц иноагентов, за нарушения обязанностей физлицом – непосредственно на самого субъекта.

Ранее Минюст России включил в список физических лиц-иноагентов главного редактора телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихона Дзядко и кинокритика Антона Долина. Помимо прочего, в перечень вошло движение "Весна" (также внесено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ).

До этого ведомство приняло решение о включении в список СМИ-иноагентов ООО "Вольные люди". Тогда же из реестра НКО-иноагентов удалили городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти".

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