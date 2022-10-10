В Крыму предложили признавать иноагентами уехавших из-за мобилизации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил вносить уехавших из России в период частичной мобилизации в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Здесь предлагается вносить беглецов в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием", – написал Константинов.

Он также предложил вносить в реестр всех тех, кто осуждает "исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества" и помогает распространять информацию для склонения граждан к неисполнению долга.

Константинов назвал "предателями и трусами" большинство граждан, которые покинули Россию после объявления мобилизации, отметив, что немногие все же уехали из страны по уважительным причинам.

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов. Документ, в частности, предусматривает введение в РФ единого реестра аффилированных с иноагентами лиц, однако на них не будут распространяться требования и ограничения для иностранных агентов.

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